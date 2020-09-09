Награды победителей «Ветеранского подворья» получили трое жителей Всеволожского района

5 сентября состоялось подведение итогов областного этапа конкурса «Ветеранское подворье» в Гатчине. От Всеволожского района в финал вышли шесть человек.

Всего в районном этапе конкурса приняли участие 62 человека, двадцать из них – мастера декоративно-прикладного творчества. Специально созданная комиссия, работавшая в своем обычном режиме, рассмотрела все заявки и оценила труд участников.

В Гатчину от района приехала делегация из двадцати человек. Победителями стали трое наших участников: Метельков Василий Николаевич из Ваганово – в номинации «Лучший птицевод», Андреева Надежда Михайловна из Разметелево – в номинации «Самый благоустроенный садовый участок», Плотникова Ольга Викторовна из Сертолово — в номинации «Лучший овощевод».

Награждены были не только победители, но и трое других финалистов из Всеволожского района – Крохмаль Надежда Петровна из Дубровского поселения «Лучшее ветеранское подворье»), Полтавцева Евдокия Семеновна из Всеволожска («Преемственность поколений»), Томашевская Нина Антоновна из Лесколовского поселения («Лучший животновод»).

В торжестве, посвященном подведению итогов конкурса, приняли участие губернатор Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания области Сергей Бебенин.

— Мы уже 15 лет проводим конкурс на лучшее подсобное хозяйство, — познакомившись с экспозициями, сказал Александр Дрозденко. — И если сначала мы хвастались лучшими тыквами и огурцами, то сейчас конкурс разросся. Сегодня в нем участвуют и животноводы, и цветоводы, и самодеятельные мастера ландшафтного дизайна на приусадебных участках и многие другие. Это люди, которые не унывают и добиваются фантастических результатов на своих огородах — выращивают дыни, арбузы, вишню и даже уникальные цветы. Считаю очень важным, чтобы традицию проведения этого конкурса мы сохранили.

От районной власти на подведении итогов побывали: глава администрации Андрей Низовский, депутат Марианна Шевченко. Депутат областного ЗакСа Саяд Алиев.

Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» проходит в Ленинградской области с 2005 года по инициативе Ассоциации общественных объединений ветеранов. С 2007 года организацию и проведение финала смотра-конкурса осуществляет Законодательное собрание региона.

Приусадебные хозяйства оцениваются по девяти номинациям: «Лучшее ветеранское подворье», «Лучший животновод», «Лучший овощевод», «Лучший пчеловод», «Лучший цветовод», «Самый благоустроенный дачный (садовый) участок», «Умелые руки», «Преемственность поколений», «Лучшая детская грядка».

В этом году в различных номинациях победителями стали 49 жителей Ленинградской области — членов ветеранских организаций региона.

Соб. инф.