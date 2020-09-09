В Щеглово будет мемориал

В нашем Всеволожском районе 8 сентября, в день начала блокады Ленинграда, состоялось торжественное открытие закладного камня будущего монумента многонациональному личному составу 136 (63 гвардейской дивизии), которая дислоцировалась в п. Щеглово.

Сама эта 36 дивизия, носившая неформальной название – «железная», была сформирована в 1940 году на полуострове Ханко. В Щеглово она прибыла уже 136­й. В 1943 году дивизия получила звание гвардейской и стала 63­й, а все её полки стали «Ленинградскими».

Отметим, что по территории современного Щегловского сельского поселения во время войны проходила «ветка» легендарной Дороги жизни, которая занимает своё достойное место в строю среди Городов–героев и Городов воинской славы. И ей по праву присвоено звание «Дорога Воинской Славы», по примеру Брестской крепости.

Торжественное мероприятие открыл глава Щегловского сельского поселения Юрий Паламарчук. Он рассказал о том, что на этом месте будет обустроен сквер воинской славы, а открытие закладного камня является началом «вахты памяти», посвящённой стойкости защитников Ленинграда и мирного населения. В её рамках объявлено о присвоении новой улице в посёлке Щеглово имени Героя Советского Союза, командира дивизии, полковника Щеглова Афанасия Фёдоровича.

Юрий Паламарчук напомнил, что именно в Щеглово 6 июня в режиме видеоконференции был дан старт международной патриотической акции «Дорога жизни – Дорога воинской славы»». Инициаторами этой акции выступили Ассамблея народов Евразии, СПб институт мира и согласия и Щегловское сельское поселение. В адрес собравшихся приветствие отправил губернатор ЛО Александр Дрозденко. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский поздравил присутствующих со столь значимым событием и особо подчеркнул: «Щегловское сельское поселение, без сомнения, – это свое­образная столица Ленинградской области в сфере межнационального согласия. Несмотря на то что сегодняшний день – день скорби – мы приложили усилия для того, чтобы скрасить этот день хорошими событиями. Так мы будем стараться поступать и впредь».

В мероприятии приняли участие председатель общественной палаты ЛО Юрий Трусов, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Станислав Королёв, начальник СПб Суворовского училища генерал­майор Игорь Медведев, представители национальных диаспор и религиозных конфессий народов, проживающих в Ленинградской области, юнармейцы, кадеты и волонтёры, представители общественных организаций Всеволожского района.

После минуты молчания к закладному камню были возложены живые цветы. В небо взлетели голуби, символизирующие бессмертие подвига жителей блокадного Ленинграда и всех, кто не дожил до Победы.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина