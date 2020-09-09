Всеволожский район представил свою сельскохозяйственную продукцию на выставке «Агрорусь»

47 регион на целую неделю стал аграрным центром России. С 29 августа по 6 сентября на различных площадках конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в рамках Международной выставки-ярмарки «Агрорусь» демонстрировались самые последние новейшие и лучшие достижения аграриев страны в области селекции, семеноводства, новые разработки в агрохимии и производстве продуктов питания.

На дискуссионных площадках и «круглых столах» обсуждались новые технологии и пути модернизации российского аграрного сектора, становление сельского туризма в целом тенденции развития сельского хозяйства страны. Работал Центр деловых контактов и проходила закупочная сессия с участием торговых сетей «Азбука вкуса». А самых лучших и достойных сельских товаропроизводителей ждали заслуженные награды – отраслевой конкурс «Золотая медаль» традиционно назвал лучших.

На выставочных стендах Всеволожского района – продукция, давно получившая известность и признание. Козий сыр и молоко ЗАО «Племзавод «Приневское», овощи родного края Агрофирмы «Выборжец», чайная продукция ООО «Орими» и деликатесные сыры, не уступающие лучшим мировым образцам, овощная продукция СПК «Пригородный» и творчество предприятия «Ленхлебторг», известного под брендом «Кузьмоловский хлеб».

— Мы приехали на выставку не только с хорошим настроением, но и с новыми продуктами, – говорит начальник управления экономики администрации Всеволожского муниципального района И.С. Маслова. – Представило свою экспозицию «Здоровое питание». Предприятие выращивает африканского сома клариуса, работает десять лет, но в этом году впервые участвует в ярмарке. Представлена и экспозиция Агрохолдинга «Дары природы». Это очень мощное предприятие, которое имеет теплицы по всей России, в том числе и в нашем районе. И, конечно, наши традиционные, широко известные в нашем регионе, как мы говорим, признанные авторитетные коллективные хозяйства: «Пригородный», «Приневское», чайная фабрика «Орими» и другие.

Все это непростое время мы оказывали всяческую поддержку нашим сельхозпроизводителям. Прежде всего, конечно очень большая поддержка шла на федеральном и региональном уровне. На муниципальном уровне у нас были разработаны меры поддержки по льготным ставкам аренды для малого бизнеса, мы даем преференции в области различных оплат, налоговых поступлений. Это важно. И, конечно, мы были готовы и оказывали всяческую юридическую помощь предпринимателям, разъясняя, каким путем поддержки они могут воспользоваться. И все эти комплексные меры, конечно, дали свои результаты. Мы очень верим и надеемся, что впереди у нас только рост и процветание.

Татьяна Трубачева