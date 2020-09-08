Тематический семинар и мастер-класс «Управление экономикой проектов в сфере дополнительного образования»

Вы управляете предпринимательским проектом в сфере дополнительного образования, досуговых и культурно-просветительских мероприятий для детей или хотите попробовать себя в этой деятельности? Если да, то приглашаем на семинар и мастер-класс, посвящённый этой теме.

Цель проведения – продвижение социального бизнеса, совершенствование знаний и навыков создания и ведения собственного дела в области образования, досуговых и культурно-просветительских мероприятий для детей.

На нем будут рассмотрены следующие вопросы:

Как соединить решение социальных задач и получение дохода?

Как государство поможет начинающим предпринимателям?

Как вывести свою формулу успеха в создании бизнес-проекта?

Эксперты уделят особое внимание мерам поддержки государства для предпринимателей в социальной сфере и ответят на самый актуальный вопрос – как получить лицензию для частных центров развития и детских садов?

Помимо практических инструкций и готовых шаблонов для использования в своей деятельности, участники получат задание для самостоятельной проработки.

Оно будет проверено в ходе мастер-класса, в программе которого эксперты также разберут и проанализируют модель управления проекта одного из участников и ответят на все интересующие вопросы.

Дата проведения: 10 сентября (10.00 — 18.00) и 15 сентября (11.00 — 13.00) в Культурно-досуговом центре «Южный» по адресу: г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Московская, д. 6.

* Для всех желающих, кто не имеет возможности присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция событий.

Приглашаем всех заинтересованных пройти регистрацию по ссылке: https://tsiss-fond-lo.timepad.ru/event/1418525/.

По всем интересующим вопросам просьба обращаться к организатору мероприятия в Центр инноваций социальной сферы:

По тел.: 8 (812) 309-46-88, доб. 127. ⠀По почте: ciss@813.ru⠀