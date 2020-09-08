Путешествие в военное прошлое на ретро-поезде

8 сентября в 10 часов утра площадь у посадочных платформ на Финляндском вокзале огласилась громкой музыкой — духовой оркестр исполнил мелодии военных лет. Вокруг него собралось большое количество народа.

Так начиналось мероприятие «Дорога жизни», посвящённое 75-й годовщине Великой Победы. Собственно говоря, в этот день были объединены сразу три памятных даты. Во-первых, поездка на ретро-поезде по Дороге жизни, запланированная на 9 Мая, из-за вспышки коронавируса была перенесена на 8 сентября. Второе событие – это 75 лет окончания Второй мировой войны. И, наконец, третье – начало трагических событий блокады Ленинграда.

Автором идеи мероприятия «Дорога жизни» стали сотрудники Государственного учреждения «Информационно-туристский центр Ленинградской области». А организатором выступил комитет по туризму Ленинградской области при активной поддержке губернатора А.Ю. Дрозденко.

Организаторы решили использовать ретро-локомотив для того, чтобы участники смогли ощутить атмосферу военных лет. Этой же цели служили четыре пары артистов, которые во время движения поезда ходили из одного вагона в другой и давали представления. Ветеранам и юным участникам мероприятия было бы сложно молча ехать более часа от станции «Финляндский вокзал» до остановки «Ладожское озеро».

Пока они проезжали тем же маршрутом, по которому 79 лет назад ленинградцы ехали за спасением на Большую землю, «Василий Тёркин» прошёл по вагонам с гармонью и исполнил известные песни о войне. Затем в каждом вагоне провели квест по важнейшим событиям Ленинградской битвы. Затем исполнители в одежде военных лет спели ныне полузабытые, а когда-то очень популярные песни о войне, о любви и родном Ленинграде. Под занавес в каждом вагоне прозвучала лекция о том, как девушки военного времени следили за модой. Ведь им хотелось быть красивыми, несмотря на то, что царил голод и свистели пули. Поэтому руководство СССР в 1941 и в 1944 годах отдало приказ издавать журналы о моде. Не потому, что модные фасоны нужно было выпускать в производство, а просто, чтобы у женщин была возможность помечтать. А отрез ткани в те военные годы был всё равно, что ценная обменная валюта.

Всем участникам акции подавали в вагонах чай, а на станции «Ладожское озеро» их ожидала полевая кухня. Во время обеда снова звучали песни и мелодии военных лет. В это же время в стороне была развёрнута небольшая экспозиция оружия. Её привезли представители музея «Прорыв блокады Ленинграда» из города Кировска. Главным экспонатом была, конечно, винтовка Мосина, с которой наши солдаты выиграли войну.

Подержав оружие в руках и сфотографировавшись в плащ-палатках, участники мероприятия отправились в Музей «Дорога Жизни», где для них провели интересную экскурсию. В завершение программы состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу «Разорванное кольцо».

В этом патриотическом мероприятии приняло участие 260 человек. Среди них — представители Международной ассоциации блокадников, члены организаций ветеранов войны и труда из различных регионов области, студенты и школьники. Из Всеволожского района особо выделялись юноши и девушки Сертоловского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также – наши волонтёры.

Людмила Однобокова

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