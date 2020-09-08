Правящие архиереи трёх областных епархий обсудили подготовку к 800-летию Александра Невского

12 сентября Церковь отмечает день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, событие перенесения его мощей из Владимира в Санкт-Петербург по указу Петра I.

Жизнь и подвиги Александра Невского тесно связаны с историей нашего региона: поход на Невскую битву, молитва перед Невской битвой в Старой Ладоге и на правом берегу реки Тосна, взятие Копорья, поход на племя емь, грамота во основание Антониево-Дымского монастыря и другие. Современные жители Ленинградской области почитают великого князя как святого, полководца и государственного деятеля.

При этом известно, что около года по пути из Владимира в Санкт-Петербург мощи святого находились в Шлиссельбурге. Традиционный Крестный ход в Северной столице, в котором принимают участие верующие Санкт-Петербургской и трех областных епархий, в этом году отменён.

Правящие архиереи, духовенство и миряне региональных епархий с пониманием отнеслись к данному шагу и начали подготовку мероприятий следующего года. В 2021 году приуроченные к 800-летию великого князя торжества проводятся по Указу Президента РФ Владимира Путина и носят всероссийский характер. По этому случаю создан оргкомитет, который возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В оргкомитет входят представители Церкви и органов государственной власти.

В канун дня памяти святого благоверного великого князя Александра Невского правящие архиереи трёх областных епархий: епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав — встретились, чтобы обсудить предстоящие в 2021 году юбилейные мероприятия по случаю 800-летия великого святого Русской Церкви.

Преосвященнейшие владыки единогласно высказали мнение, что верующие Ленинградской области не должны оставаться в стороне от торжественных мероприятий. Было принято решение обратиться к губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко с инициативой создания регионального оргкомитета, который составит совместный план мероприятий, посвященных 800-летию Александра Невского. В него будут включены предложения епархий и органов государственной власти региона.

Подготовил Владимир Шемшученко