На «Песчанке» состоялся кинопоказ фильма «Битва за Севастополь»

В минувшую субботу жители и гости города Всеволожска стали участниками первого в Ленобласти кинопоказа под открытым небом. Мобильный кинотеатр разместился в новом городском парке «Песчанка», где уже построен вместительный и удобный 15-рядный амфитеатр. Огромный передвижной экран, видео- и аудиоаппаратуру привезли и установили сотрудники областного Дома народного творчества.

Вниманию зрителей была представлена масштабная кинолента «Битва за Севастополь», снятая режиссером Сергеем Мокрицким. Фильм повествует о судьбе легендарной женщины-снайпера 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Красной армии, Героя Советского Союза, лейтенанта Людмилы Павличенко, уничтожившей в годы Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров войск нацистской Германии. Сюжет этой военной драмы основан на реальных событиях.

Демонстрация фильма прошла в рамках празднования юбилея Великой Победы, как напоминание о героических подвигах народа в годы Великой Отечественной войны.

Мы попросили поделиться впечатлениями участников кинопоказа, собравшихся в субботний вечер в парке «Песчанка».

Ирина Лаптева, жительница Всеволожска, воспитатель дошкольного учреждения:

— Хочу от всей нашей семьи сказать большое спасибо организаторам этого киносеанса. Фильм потрясающий, и парк замечательный, и идея показывать кино на свежем воздухе нам очень нравится.

Лилия Петровна Соулайнен, жительница деревни Бор, пенсионерка:

— Мы приятно удивлены тем, что в такое непростое время власти нашли возможность построить этот замечательный парк – мы с внуками здесь гуляли полдня – катались на самокатах и роликах, пообедали, и вот – даже такое хорошее кино посмотрели. Ребята в восторге от проведенного времени. Я, конечно, всплакнула во время сеанса несколько раз – но это светлые слезы.

Андрей Начинкин, сотрудник областного Дома народного творчества:

— Парк «Песчанка» — отличное место для массовых мероприятий подобного рода – удобные зрительские трибуны, наличие инженерной инфраструктуры для подключения техники, простор. Не случайно самый первый в Ленинградской области кинопоказ под открытым небом состоялся именно здесь. Надеюсь, погода позволит нам провести такие киносеансы и других районах.

Светлана Завадская