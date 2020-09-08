Наши теннисисты победили в Сельских спортивных играх

Всеволожские спортсмены стали лучшими в соревнованиях по настольному теннису на очередном этапе XVI Сельских спортивных игр, который прошел в минувшие выходные в поселке Сиверский.

Наша команда обошла сильных соперников из Гатчинского и Кингисеппского районов, одержав уверенную победу и по праву заняв первое место на пьедестале почета.

Стать участниками Сельских спортивных игр могут жители сельских поселений старше 18 лет и работающие в системе агропромышленного комплекса или организациях, занимающихся ветеринарной деятельностью. Комплексное спортивно-массовое мероприятие помогает развитию физической культуры и спорта в небольших населенных пунктах региона.

Подготовила Светлана Завадская