В «Молодёжном» написали «Диктант Победы»

На прошлой неделе в Центре «Молодёжный» прошла Всероссийская акция «Диктант Победы». Она призвана помочь проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Мероприятие проходит на многих площадках на всей территории нашей страны.

В «Молодёжном» в этот осенний день собрались школьники из посёлка имени Морозова, Щегловского и Рахьинского поселений. Старт акции дала исполняющий обязанности руководителя Центра «Молодёжный» Маргарита Куортти, выступившая с приветственным словом. Перед началом диктанта ребятам показали короткометражный фильм о первой в СССР женщине-водолазе — военном инженере Нине Соколовой. После этого участники приступили к выполнению тестовых заданий.

Вопросы оказались далеко не самыми простыми, и ребятам пришлось долго обдумывать ответы. Пока неизвестно, насколько хорошо им удалось справиться с заданиями, результаты теста появятся на официальном сайте акции не раньше, чем через две недели. Тогда подростки смогут понять, насколько глубоки их познания, и восполнить пробелы, если это необходимо. Огромную помощь в проведении диктанта оказали Волонтёры Победы из посёлка имени Морозова, а также члены общественной организации «Наш посёлок».

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный»