В Дубровке прошла ярмарка кондитеров

В посёлке Дубровка 5 сентября впервые прошла ярмарка кондитеров. Мероприятие очень заинтересовало жителей и собрало в одном месте немало любителей сладкого.

На свежем воздухе, рядом с досуговым центром, собрались пять местных мастериц: Екатерина Зудова, Евгения Шевнина, Елена Куваргина, Любовь Удалова, Олеся Антонова. Они представляли созданные собственными руками капкейки, пирожные, выпечку, а также домашнее мороженое и молочные коктейли. Одним словом, каждый из гостей мог выбрать что-то по душе и приобрести это за умеренную плату.

В последнее время становится всё больше и больше кондитеров-самоучек, которые дома готовят сладости ничуть не хуже тех, что нам предлагают в кафе. Поэтому администрация Дубровского поселения решила поддержать эту инициативу и организовать по-настоящему сладкий праздник. Не удивительно, что на нём собралось немало детей. Здесь они могли не только попробовать различные десерты, но и покататься на каруселях и качелях, попрыгать на батуте или сделать аквагрим. Эта ярмарка – не последняя. Проводить её планируется и дальше, ведь она так полюбилась жителям.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» МО «Дубровское городское поселение»