В Дубровке появились добровольцы-огнеборцы

Добровольная пожарная команда создана в Дубровском городском поселении. На сегодняшний день заявления на вступление в ряды огнеборцев подали 8 человек.

В администрации поселения уточнили, что добровольцам уже выделено отдельное помещение, в рабочее пользование им будет предоставлена специальная техника – автоцистерна. Кроме того, добровольные пожарные пройдут обучение в Учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области, а также практику в пожарных частях ОГПС Всеволожского района.

Добровольная пожарная команда в Дубровском поселении формируется в рамках соглашения, сторонами которого выступили комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, ГКУ «Леноблпожспас», администрация муниципального образования и ОО «Добровольная пожарная охрана Ленинградской области».

Правительством Ленобласти неоднократно подчеркивалась важность создания добровольных пожарных дружин для обеспечения безопасности жителей региона. В связи с этим предложены такие меры поддержки как страхование добровольных пожарных, оплачиваемые дни к отпуску, компенсирование из областного бюджета, обеспечение амуницией и действующими техническими средствами.

Подготовила Светлана Завадская