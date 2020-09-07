По Дороге жизни пройдёт ретропоезд

8 сентября в 11 часов от Финляндского вокзала по Дороге жизни отправится ретропоезд. Участниками информационного тура, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, станут ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители молодежных патриотических организаций, волонтеры, журналисты и блогеры. В программе – посещение памятников и мемориалов военного прошлого Ленинградской области.

Погрузиться в атмосферу военных лет поможет интерактивная программа с актерами-реконструкторами, традиционное железнодорожное чаепитие, обед в формате полевой кухни, обзорная экскурсия по музею «Дорога Жизни», церемония возложения цветов к мемориалу «Разорванное кольцо» и автобусная экскурсия, сообщает пресс-служба правительства области.