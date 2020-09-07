В Петербурге прозвучат возвращённые имена

8 сентября Санкт-Петербург будет отмечать День начала блокады Ленинграда. На этот день назначено много мероприятий, в том числе акция «Памяти жертв блокады Ленинграда». Она проходит в нашем городе в третий раз и производит очень сильное впечатление. В разных точках города возле микрофонов будут зачитываться имена людей, которые погибли от голода и бомбёжек в блокадном Ленинграде. Составлением списка погибших, основываясь на архивах и на воспоминаниях очевидцев, занимается Центр «Возвращённые имена», который действует при Российской национальной библиотеке.

Как сообщил руководитель Центра «Возвращённые имена» А.Я. Разумов, в этом списке сейчас насчитывается около 100 000 имён. За два прошедших года было зачитано на акциях 37 974 имени. Но в те годы было меньше площадок для проведения акции. Сейчас количество таких площадок увеличено. Скорбный список будет звучать возле Эрмитажа, Русского музея и Михайловского театра, а также – в библиотеках и в некоторых средних учёбных заведениях. Причём будут зачитываться не только имя, фамилия и отчество блокадника, но и годы жизни, место работы, а по возможности – место захоронения.

В Санкт-Петербурге по адресу улица Конная, дом 10 имена погибших будут читать школьники с 11.00 до 12.00. А в 12.00 пройдёт минута молчания.

Об этом шла речь на онлайн пресс-конференции, которая проходила на площадке «ТАСС – Северо-Запад» 2 сентября. Она была целиком посвящена акции «Памяти жертв блокады Ленинграда». На этой пресс-конференции выступали инициатор акции Л.Я. Лурье и директор Эрмитажа М.Б. Пиотровский. Они говорили, что чтение имён – это достаточно тяжёлая нагрузка. Потому что тексты вызывают сильные эмоции. Например, для Российской национальной библиотеки (Публичной библиотеки) подготовлены имена не перенёсших блокаду сотрудников этой библиотеки. Известно, что во время блокады она не закрывалась ни на один день. Тем не менее, семеро её работников погибли в боях, а около 150 — умерли от голода. Непросто будет произнести, что у сотрудника Публичной библиотеки Ивана Ивановича Яковкина в трудовой книжке найдена запись: «Умер от голода в бомбоубежище библиотеки».

И поэтому 8 сентября на акции могут понадобиться волонтёры. Любой желающий может подойти к микрофону и сменить разволновавшегося выступающего. А заодно – зачитать имена своих родственников.

Список будет пополняться в следующие годы, поэтому, если у вас есть родственники, которые погибли во время блокады, и вы что-то о них знаете, то вы можете отослать известную вам информацию на сайт Центра «Возвращённые имена».

Людмила Однобокова