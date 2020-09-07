В Мурино отметили День города и открыли памятник «Авиаторам Балтики»

В субботу, 5 сентября, в Мурино состоялся масштабный праздник, приуроченный ко Дню города. В рамках торжества открыли мемориал «Авиаторам Балтики», а ветераны Великой Отечественной войны посадили 25 красных кленов.

Праздник прошел с невиданным размахом. На оживленном городском проспекте Авиаторов Балтики было шумно и весело. Из динамиков доносилась громкая праздничная музыка. Площадь была украшена флагами и огромными воздушными шарами. В роте почетного караула стояли красавцы-летчики в белоснежной форме. Вахту памяти несли учащиеся кадетского класса из двух муринских школ. Среди почетных гостей были жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, представители власти и бизнеса, горожане.

— Муринское поселение имеет славную историю, — отметил в своем видеообращении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Легенда такова: первыми жителями местности были каменщики, приехавшие из Мурома, отсюда, дескать, и название – Мурино. Правда это или выдумка – неизвестно. Но во все времена здесь жили очень трудолюбивые люди. Было время, когда Мурино было деревней рядом с большим мегаполисом. Но сегодня это молодой и быстрорастущий город со своими болезнями роста. За последние пять лет здесь было построено более 30 социальных объектов: 4 школы и 26 детсадов, возводятся медицинские учреждения.

— Первое упоминание о Мурино в летописях датируется 1676 годом, — отметил в фильме #МУРИНОЭТОМЫ глава администрации Всеволожского муниципального района Андрей Низовский. – Сегодня это динамично развивающийся город, где возводятся новые объекты. Уже осенью нынешнего года планируется открытие развязки с КАД.

Ирэн Овсепян

Фото Светланы УСИК