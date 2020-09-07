Всеволожский район принял участие в эстафете вечного огня

3 октября, в день официального окончания Второй мировой войны, колонна почти из трёх десятков ретроавтомобилей, мотоциклов и тяжёлой техники, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны и любовно восстановленных умельцами Ленинградской области, направилась с Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге к мемориалу «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера. Так в этот день началась эстафета вечного огня, традиция которой была заложена в 70-ю годовщину Победы.

В голове колонны на зелёной «Победе» к месту проведения памятной акции приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который перед началом движения на святом для ленинградцев месте, где упокоились сотни тысяч жертв блокады, сказал: «Все, кто не безразличен к памяти о Великой Отечественной войне, должны её свято хранить. Эстафета Вечного огня – это дань памяти тем, кто не дожил до юбилея Победы».

По пути следования колонны на каждом километре Дороги жизни участники акции оставляли частицу Вечного огня, зажигая лампады, а у Стены памяти на Ириновском кладбище они возложили венки и живые цветы.

У памятника легендарной полуторке — «машине-солдату» — на Румболовском мемориале колонну приветствовали жители Всеволожска. На 39-м километре Дороги жизни состоялась театрализованная встреча ветеранов, представителей Городов воинской славы и участников авто- и мотопробега «Встреча победителей».

На 40-м километре у мемориала «Разорванное кольцо», после торжественного выноса почётным караулом знамён, прошёл театрализованный концерт «Памяти и славы рубежи», в рамках которого состоялась своеобразная перекличка молодёжных отрядов, представляющих все районы Ленинградской области, а также передача частички Вечного огня представителям Тюменской области.

С приветственными словами к присутствующим обратились губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель ЗакСа Сергей Бебенин, председатель Общественной палаты Юрий Трусов и вице-губернатор СПб Владимир Кириллов, который от лица губернатора СПб Александра Беглова и от себя лично поздравил всех с праздником.

Владимир Шемшученко

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО