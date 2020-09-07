Во Всеволожске чествовали волонтёров

Торжественное мероприятие, посвящённое волонтёрам акции «Мы вместе», прошло 4 сентября в ресторане «Шеду». Этот праздник был по-настоящему заслуженным и долгожданным, ведь добровольцы на протяжении нескольких месяцев помогали пожилым людям: закупали продукты и лекарства, выгуливали домашних любимцев.

Начальник отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Яна Сахацкая тоже не осталась в стороне во время пандемии. Она не только координировала работу акции «Мы вместе», но и лично привозила продукты бабушкам и дедушкам, за что была награждена памятной медалью от Президента России. Во Всеволожском районе такой медали удостоились всего восемь человек. Остальным были вручены Благодарности Губернатора области либо Благодарности Главы района. В общей сложности на торжестве было отмечено около сорока человек.

В этот день волонтёров ждали самые разнообразные угощения и множество тёплых слов. Специально для них заказали огромный торт с надписью: «Мы вместе». Героев нашего времени пришли поздравить председатель комитета по молодёжной политике области Алексей Орлов и глава районной администрации Андрей Низовский. Почётные гости отметили смелость добровольцев, ведь далеко не каждый решился бы помогать людям в разгар эпидемии.

Екатерина Королева

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