47-й региона выделил 3,5 миллиона на землю для многодетных семей

Многодетные семьи Ленинградской области могут получить сертификат «Земельный капитал». Он дает право на приобретение земельного участка в границах 47-го региона на сумму в 350 тысяч рублей.

Областной бюджет этого года предусматривает выдачу ста подобных сертификатов, общей стоимостью 3,5 млн рублей. Как сообщает областное правительство, для получения сертификата на землю достаточно обратиться в МФЦ. При это сертификат можно использовать как под строительство жилья, так и для организации подсобного хозяйства.

Фото Антона Ляпина из архива