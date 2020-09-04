Объявление

Информация о запрете доступа посторонних лиц на территорию карьера «Кузьмоловский».

Главное командование Военно-морского флота Министерства обороны Российской Федерации напоминает о запрете доступа посторонних лиц на земельные участки, находящиеся на территории войсковой части 09703 (территория выработанного обводненного карьера «Кузьмоловский»), входящие в состав земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0940001:11, 47:07:0940001:18.

Территория выработанного обводненного карьера «Кузьмоловский» определена в качестве испытательной площадки для организации и проведения испытаний вооружения, военной и специальной техники, а также занятий по боевой подготовке личного состава.

С целью обеспечения безопасности населения, приказом заместителя министра обороны Российской Федерации от 2 сентября 2018 г. № 608, утверждено решение об установлении запретной зоны, в том числе участка с кадастровыми номерами 47:07:0940001, 47:07:0940001:18.

Уважаемые граждане! Помните, что несанкционированное проникновение на территорию стрельбищного поля войсковой части 09703, в том числе на территорию карьера «Кузьмоловский», в обход (объезд) шлагбаумов через прилегающие к территориям полигона лесные массивы создает угрозу жизни и здоровью.