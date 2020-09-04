Ленинградская панорама: за рыбой – в Новую Ладогу

В минувшие выходные состоялся областной фестиваль «Ладожская рыба».

Для участников фестиваля были организованы развлекательные конкурсы, мастер-классы. Так, рыбаки посостязались в добыче корюшки, гурманы узнали тонкости приготовления блюд из рыбы. В режиме нон-стоп работала концертная площадка, на нее выходили творческие коллективы Петербурга, Ленинградской области, а также выступила популярная российская группа «Сурганова и Оркестр».ногочисленные гости Новой Ладоги, а также местные жители первым делом стремились в «Рыбацкую деревню». Здесь на ярмарке-продаже была представлена самая разная рыба из ленинградских водоемов – корюшка, ряпушка, щука, карп, даже осетр и минога.

Любой желающий мог насладиться деликатесами, в том числе корюшкой, приготовленной по старинным рецептам. Попробовал рыбу и губернатор Александр Дрозденко, побывавший на фестивале.

«Для Ленинградской области очень важно, чтобы мы вновь стали рыбным краем. Вы, наверное, удивитесь, но мы уже третьи в России по объемам продажи свежей рыбы, – отметил он. – У нас действует целая программа поддержки рыбных крестьянских фермерских хозяйств».

Текст и фото Елены Захарченко