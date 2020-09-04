Ленинградскач панорама: когда будет построена поликлиника в Мурино?

С таким вопросом к нам обратился Кирилл Лев. Как известно, поликлинику проектируют уже несколько лет. Вот что ответили в комитете по строительству Ленинградской области.

– Задержка сроков по проектированию поликлиники в Мурино связана с тем, что муниципальное образование предоставило неподготовленный земельный участок; в процессе заключения контракта пришлось вносить изменения в градостроительную документацию. Завершить проектные работы планируется в конце 2020 года. В будущем году начнется строительство.