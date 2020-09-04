Колтушское шоссе расширят до четырех полос

Стартовала реконструкция участка региональной дороги Санкт-Петербург – Колтуши от КАДа до поворота на Суоранду. В четверг, 4 сентября, представители «Ленавтодора» и комиссия регионального дорожного комитета выехали в поселок Янино-1, где определили место размещения будущего строительного городка.

Как сообщает глава дорожного комитета ЛО Денис Седов, строители выйдут на объект в ближайшее время. Согласно плану работ, шоссе будет расширено до четырех полос, обустроено тротуарами и автобусными остановками с заездными карманами. Срок сдачи работ намечен на конец августа 2024 года.