Институт им. Павлова вошел в число научных центров мирового уровня

В число трех новых научных центров мирового уровня (НЦМУ), которые появятся в Санкт-Петербурге в рамках реализации национального проекта «Наука», вошел Павловский центр «Интегративная физиология — медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости», созданный на основе Института физиологии им. И.П. Павлова РАН.

Как нам пояснила директор Института академик РАН Людмила Филаретова, разработанный в стенах учреждения проект НЦМУ стал одним из победителей в конкурсном отборе среди 60 участников.

«На заседании Совета по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня, которое прошло 28 августа под председательством зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой, я защищала наш проект, – рассказала Людмила Павловна. – Определяющими критериями конкурсного отбора стали наличие опыта проведения исследований по направлениям деятельности центра, программа научных исследований, кадровый потенциал, а также наличие научной инфраструктуры. Кроме того, учитывались инновационная база центра, его интегрированность в международную научную деятельность и планируемый вклад в реализацию приоритетных направлений развития России. Также важным условием было число научных публикаций исследователей, актуальность планируемых исследований и перспективы их дальнейшего использования.

НМЦУ, выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития, создаются в формате консорциумов – нашими партнерами стали коллеги из Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Института медико-биологических проблем РАН, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Я же выступила инициатором создания НЦМУ на базе нашего Института».

Для рассмотрения на Совет было отобрано всего 11 заявок. По результатам обсуждения по 6 приоритетным направлениям был утвержден список из 10 НЦМУ.

Уже на следующий день после заседания Совета губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым итоги конкурсного отбора, отметив, в частности, что все НЦМУ получат гранты на свою деятельность. Объем финансового обеспечения на период 2020–2024 годов составляет 15,46 млрд. руб.

«Наша задача – оказать организационное, информационное и инфраструктурное сопровождение проектов. Мы хорошо понимаем, что научные исследования в конечном итоге дают неоспоримый эффект для развития экономики и улучшения качества жизни людей», – подчеркнул губернатор СПб.

Напомним читателям, что Институт физиологии им. И.П. Павлова является одним из крупнейших многопрофильных физиологических учреждений страны, в 34 лабораториях и группах которого работает около 200 научных сотрудников, в том числе 150 докторов и кандидатов наук. Институт размещается в Санкт-Петербурге и в основанном И.П. Павловым научном городке Колтуши, который включает современные лабораторные здания, Павловский мемориальный комплекс, виварий, антропоидник, крупнейшую научную библиотеку физиологического профиля, основанную в конце XIX века, инфраструктуру обеспечения, жилой массив и исторический парк.

По мнению директора Института Людмилы Филаретовой, создание и дальнейшая работа НЦМУ может стать мощным импульсом для возрождения научного городка в Павловских Колтушах, а также инфраструктурного развития Колтушского сельского поселения и Всеволожского района в целом.

Светлана Завадская

Фото из архива «В.в.»