Во Всеволожск приехала военная техника

Три дня подряд, с 3 по 5 сентября, на Юбилейной площади во Всеволожске проходит выставка военной техники. Жители и гости города могут ознакомиться как с настоящими боевыми машинами, так и с качественными муляжами легендарных орудий.

Выставка доступна для посещения с 10.00 до 20.00, а для любителей интерактива с 12.00 до 17.00 работает зона виртуальной реальности.

Мероприятие посвящено 75-летию окончания Второй Мировой войны и организовано при поддержке администрации Всеволожского района.

Фото Антона Ляпина