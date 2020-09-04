Архитектора Тибо-Бриньоля помнят на Кавказе

Отправляясь на Кавказские Минеральные Воды, я получила задание найти дома, которые строил здесь Оскар Франц Иосифович Тибо-Бриньоль. Это важно знать нашим землякам, так как в последние годы жизни этот известный архитектор проживал на даче под Санкт-Петербургом, а когда в июне 1903 года он умер, то его похоронили на Рябовском лютеранском кладбище.

Точное место нахождения его дачи неизвестно. А надпись на надгробной плите на могиле была сделана на французском языке. И во Всеволожске его забыли на многие годы. Потом всеволожский краевед М.С. Ратникова поместила статью об О. Тибо-Бриньоле в одном из своих сборников «Мызы и музы». А в 2015 году в газете «Всеволожские вести» появилась публикация И.Н. Гуреевой-Дорошенко «Свидание через 100 лет», а в 2019 году, – новую статью «Оскар Тибо-Бриньоль – имя в нашей истории».

В этих публикациях можно найти сведения по биографиии архитектора. Мы же сейчас подчеркнем, что здания, построенные по проектам О. Тибо-Бриньоля, сохранились до наших дней в Орле и в Санкт-Петербурге. Однако нам известно, что в 1894 году Оскар Франц Иосифович Тибо-Бриньоль был назначен на должность архитектора при Дирекции Кавказских Минеральных Вод.

И вот я нахожусь в Пятигорском краеведческом музее. Меня встречает заведующая научным отделом Елена Юрьевна Чагаева. Имя Оскара Тибо-Бриньоля ей хорошо известно. Елена Юрьевна порекомендовала мне ознакомиться с книгой местного краеведа С.В. Боглачева «Архитектура старого Пятигорска». В ней есть справка про О. Тибо-Бриньоля, где написано: «… В октябре 1894 года был откомандирован на КМВ (Кавказские Минеральные Воды) и до августа 1895 года исполнял обязанности архитектора КМВ».

Он много чего здесь построил, но прежде чем рассказать об этом, надо остановиться на том, как выглядел этот регион во времена Тибо-Бриньоля. Освоение его началось в 1777 году, когда Екатерина II приказала построить Азово-Моздокскую линию для охраны южных рубежей России. Она состояла из 10 крепостей. Так были заложены города Ставрополь, Георгиевск и другие. Первоначально местные целебные источники использовали для лечения военнослужащих из этих крепостей. Но слава об их необыкновенном воздействии на организм быстро дошла до Петербурга. И 24 апреля 1803 года император Александр подписал рескрит о признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства. Уже тогда на Северный Кавказ потянулись на лечение русские дворяне. Вы знаете, что этими водами оздоравливались А. Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой. Но в те времена они отдыхали в не очень комфортных условиях, так как благоустройство курортов продвигалось медленно. Вот как, например, описывал лечение бальнеолог Ф.В. Баталин в своей книге «Пятигорский край и Кавказские минеральные воды»: «В 1829 году саженях в 20 на восток от источника была выстроена новая купальня. Она состояла из двух огромных калмыцких кибиток, обтянутых полотном и сукном… Между ними на дворе, огороженном забором, помещались деревянные самовары… Около 1832 года купальня эта была заменена новою дощатою, снаружи и внутри обитою сукном. В ней было 4 мужских и 4 женских ванны для подогретого нарзана и 2 бассейна для цельных и дождевых ванн. Наружный вид здания не отличался красотою, стены были постоянно закопчены дымом, густыми клубами выходившим из высоких труб деревянных самоваров. В шутку купальню эту называли винокуренным заводом. Она просуществовала до 1846 года».

Кроме того, автор книги сообщает, что минеральную воду черпали из обыкновенного колодца черпаками и кружками. Видимо, в таких условиях на Кавказе лечились и Пушкин, и Лермонтов, и другие знаменитые лица России. Поэтому вопрос о благоустройстве Кавказских Минеральных Вод в те годы стоял очень остро.

А вот на этом месте я приготовила нашим читателям сюрприз. Дело в том, что настоящее благоустройство началось только тогда, когда на должность управляющего Кавказскими Минеральными Водами был назначен дежурный штаб-офицер штаба Отдельного Кавказского корпуса полковник Д.А. Всеволожский. Он был назначен на это место в 1845 году и прослужил здесь 12 лет, одновременно исполняя обязанности командующего Центром Кавказской линии. При Д.А. Всеволожском на Северном Кавказе прокладывались дороги и водопроводы, строились мосты, засаживались сады и парки, появились новые бульвары. На Кавминводах появились первые музеи, театр, библиотека. В декабре 1857 года Д.А. Всеволожский ушел в отставку уже в чине генерала. После этого крупным событием оказалось открытие регулярного движения поездов на участке Минеральные Воды – Кисловодск, которое произошло 17 мая 1894 года, и в тот же год на Минеральные Воды из Санкт-Петербурга приехал О. Тибо-Бриньоль.

Перед ним встала задача сохранить и расширить то, что было создано незадолго до этого. После строительства железной дороги поток отдыхающих резко увеличился, и понадобилось расширить купальни. К тому времени большинство купален, или ванн, были деревянными. Вот почему до нашего времени не сохранились Сабанеевские ванны в Пятигорске, к которым О. Тибо-Бриньоль делал пристройки. В Кисловодске в XX веке были снесены деревянные Скальковские ванны, которые были построены по проекту О. Тибо-Бриньоля. Пятигорский краевед С.В. Боглачев, который много работал в архивах, писал, что О. Тибо-Бриньоль построил дом для рабочих и павильон для музыки в Казенном саду, который сейчас называется «Пятигорский городской парк культуры и отдыха имени Кирова». Ни дом для рабочих, ни музыкальный павильон там не сохранились, потому что, наверное, тоже были деревянными. Мы можем только указать, что помещения для ванн, где лечились дворяне, в конце XIX века строились изящными и красивыми: с резьбой и колоннами. Возможно, такими были деревянные постройки О. Тибо-Бриньоля.

Но до наших дней в Пятигорске сохранились Ермоловские ванны, построенные еще по приказу Ермолова. Правда, пятигорский краевед пишет, что Тибо-Бриньолю пришлось их переоборудовать. Елена Юрьевна Чагаева, с которой я общалась, уточнила, что речь идет, по-видимому, о капитальном ремонте здания к сезону 1895 года. Что касается Николаевских ванн, то сейчас они называются «Лермонтовские ванны». Они были каменными, построены в 1831 году и на тот момент считались лучшими ваннами в России. Краевед С.В. Боглачев, работая в архивах, узнал, что О. Тибо-Бриньоль делал к этому зданию пристройку. Но в советское время оно было капитально переоборудовано: вплоть до того, что ванны перенесены в другие места, вход сделан не там, где он был раньше, деревянные потолки заменены кирпичными сводами, а дощатые полы в ванных комнатах заменены на каменные. И теперь мы не сможем с точностью сказать, с какой именно стороны стоит пристройка О. Тибо-Бриньоля.

Итак, что осталось на Северном Кавказе после Оскара Франца Иосифовича Тибо-Бриньоля? Его имя и благодарность потомков. Он служил на Кавказских Минеральных Водах всего год, но развернул там кипучую деятельность. Там историки и краеведы его помнят и чтят. И тем более это имя должно быть красной строкой записано в Летопись города Всеволожска. А его биография и плоды деятельности требуют дальнейшего изучения.

Людмила Однобокова