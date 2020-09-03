47-й регион вошел в пятерку регионов России по росту торгового оборота

Ленинградская область стала островком стабильности в период пандемии. Об этом рассказали сегодня, 3 сентября, на онлайн бизнес-форуме «Энергия возможностей». В 47-м регионе зафиксирован рекордный рост торгового оборота во время пандемии.

– Когда пожар, кто-то кричит «Караул!», а кто-то ищет воду, чтобы его потушить, – делясь секретом успеха, отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Наша команда работает над сохранением финансовой стабильности.

В подтверждение своих слов, глава региона привел цифры для сравнения. Если в 2012 году бюджет региона составлял 75 млрд рублей, а долговые обязательства были на уровне 30 млрд, то в конце прошлого года главная финансовая смета Ленинградской области оценивалась в 176 млрд руб. Исчезли долговые обязательства. Третий год подряд область закрывает год с бюджетным профицитом. А благодаря финансовой подушке безопасности стабильность в экономике сохраняется.

Ирэн Овсепян