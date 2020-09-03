Преимущества мобильных приложений для установки на смартфонах

С помощью современного программного обеспечения любая модель смартфона превращается в полноценное компьютерное устройство. Разработчики мобильных приложений предлагают пользователям электронные продукты, значительно увеличивающие функциональность гаджетов. Они могут пригодиться в различных жизненных ситуациях. Их скачивание на специальных сервисах осуществляется абсолютно бесплатно.

Приложение Навител Навигатор – лучший выбор для водителей

Установка программы на Андроид Навител Навигатор позволяет использовать удобную GPS навигацию, оснащенную геосоциальными сервисами и детальными картами 64 стран. Электронный продукт имеет много неоспоримых преимуществ:

возможность использования без подключения к интернет-сети;

хранение в памяти девайса, что обеспечивает постоянный доступ;

широкий выбор навигационных карт;

понятный интерфейс;

доступная стоимость приобретения новых карт.

При использовании ПО Навител Навигатор обеспечивается доступ к трем альтернативным маршрутам. При этом водитель получает информацию о расстоянии и времени в пути, а также о наличии транспортных заторов. На карте есть отметки о местах ДТП и проведении дорожных работ. В программу включены более ста чувствительных датчиков, точно определяющих скорость передвижения ТС, дату, время и другие параметры.

Приложение для монтажа видео и обработки фотографий на смартфоне

Современные популярные приложения для Андроид позволяют проводить обработку фото- и видеоматериалов. Одним из наиболее популярных считается Kuni Cam. С его помощью можно создавать различные винтажные эффекты. Владельцам смартфоном предоставляется возможность получать уникальные кадры, которыми можно делиться со своими друзьями. Приложение отличается наличием более 190 готовых фильтров. Оно позволяет проводить редактирование снимков на профессиональном уровне.

Все обрабатываемые материалы при необходимости можно вернуть в исходную позицию. Применение фильтров занимает всего несколько минут. Все инструменты в приложении имеют свое назначение. Снимки можно обрезать или поворачивать. Программа отличается приятным дизайном. Ее главная особенность – удобность управления и демонстрация всех возможных свойств инструментов. Установка приложения позволяет превращать обычные фотографии или видео в высококачественные снимки.