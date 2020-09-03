Около тысячи жильцов Всеволожского района переселят из ветхого жилья

В ближайшие три года во Всеволожском районе в программу расселения попадут 68 ветхих домов. Об этом сегодня, 3 сентября, заявил на встрече с жителями Всеволожского района в КДЦ «Южный» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Только в текущем году в район было инвестировано 11 млрд рублей, – рассказал Александр Юрьевич. – Для примера, когда я возглавил областное правительство, финансирование инвестиционных проектов в Ленинградской области составляло пять млрд рублей. В следующем году Всеволожск второй раз станет столицей 47-го региона, а это – дополнительные финансовые вливания, которые будут направлены на благоустройство города.

Существенные финансовые средства будут направлены в район в рамках реализации проекта «Комфортная среда». Кроме того, около миллиарда рублей будет выделено на расселение жильцов из 68 ветхих домов, в которых около одной тысячи квартир.

Ирэн Овсепян