Ленобласть потратила 1,5 миллиарда на поддержку бизнеса в период пандемии

Около восьми тысяч участников и 60 спикеров собрались сегодня, 3 сентября, на ленинградский онлайн-бизнес-форум «Энергия возможностей».

Как выжить в условиях идеального шторма, когда корабль предпринимателя тянет на дно? Ответ на этот вопрос пытались найти в рамках первой пленарной дискуссии. Модератором дискуссионной площади выступила известная российская журналистка Софико Шеварднадзе.

Ленинградская область втрое увеличила поддержку предпринимателей в период пандемии. Изначально предполагалось на поддержку малого и среднего бизнеса потратить всего 500 миллионов рублей, но эта цифра была увеличена до 1,5 млрд руб.

– Наше ноу-хау – это деление 47-го региона «методом светофора» на три зоны: красную, желтую и зеленую. – рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – В итоге, несмотря на пандемию, в сфере малого и среднего бизнеса наблюдалась положительная динамика. Число занятых в отрасли увеличилось на 12%, а количество предприятий МСБ на 21%. Как говорят – не было бы счастья, да несчастье помогло.

Ирэн Овсепян