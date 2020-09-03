Европейские инвесторы верят в потенциал российской экономики

Экономика 47-го региона продолжает реализацию инвестиционных проектов. Об этом сегодня, 3 сентября, на онлайн-бизнес-форуме «Энергия возможностей» рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Мы активно работали с Роспотребнадзором и разработали правила работы предпринимателей в особых условиях, – сказал глава региона. – Ни на один день не останавливалась работа в сфере строительства, сельского хозяйства. Государство в лице Ленинградской области переориентировало бюджетные заказы на предприятия малого и среднего бизнеса. Мы раздавали удочки, а не рыбу. Поэтому преодолели пандемический кризис. Конечно, мы не сможем достигнуть прошлогодних показателей по привлечению инвестиций. Но предполагаем восстановить утраченные позиции уже в будущем году.

– К сожалению, еще не все страны вышли из ковидного периода, – отметил глава Ассоциации европейского бизнеса в России Тадзио Шиллинг. – В первом полугодии кризис повлиял на приток инвестиций в Россию, но сейчас наблюдается процесс восстановления. Надеюсь, что удастся избежать долгосрочных изменений.

Пандемия стала вызовом и тормозящим фактором для процесса глобализации. Но как ни парадоксально – это еще и толчок для развития цифровой экономики. Точки нового роста будут поддерживать торговый оборот и работать над привлечением инвестиций. Стоит отметить, что в данный момент нет речи о пересмотре совместных российско-европейских инвестиционных проектов.

Ирэн Овсепян