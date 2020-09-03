Десятки ретроавтомобилей проехали по Дороге жизни

Сегодня, 3 сентября, стартовала акция «Эстафета вечного огня на Дороге жизни городов воинской славы». Мероприятие началось на Пискаревском кладбище, где участники зажгли факел от Вечного огня.

Пламя совершило путь по Дороге жизни до мемориала «Разорванное кольцо». При этом на каждом километре у памятного столба была зажжена лампада. Кульминацией акции стал концерт-спектакль «Дорогой жизни».

В мероприятии приняли участие делегации городов воинской славы Северо-Западного округа и Тюмени, ветераны Великой Отечественной войны и блокадники, жители области и официальные лица.

С приветственным словом к собравшимся обратились губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, депутат Законодательного собрания Сергей Бебенин и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

– Главная задача этого мероприятия – объединение поколений, – отметил Александр Юрьевич. – Сегодня мы имеем счастье общаться с ветеранами, которые застали то страшное время. Из их уст мы можем узнать настоящую правду о Великой войне, правду без прикрас и оговорок. А главное, мы можем передать ее подрастающему поколению. Сегодня вместе Победу встретят герои Великой Отечественной войны и современная молодежь!

После торжественных слов началась концертная программа с выступлением артистов областных театров.

Фото Антона Ляпина