За пять лет во Всеволожском районе открылось 70 детсадов

О масштабных проектах, которые реализуются во Всеволожском районе, рассказал сегодня, 3 сентября, на встрече с жителями Всеволожского района в КДЦ «Южный» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Несмотря на то, что из-за пандемии объемы производства в 47-м регионе упали, экономические показатели Всеволожского района нас радуют, – отметил Александр Дрозденко. – Согласно данным на 11 процентов вырос показатель уличной торговли. Решаются вопросы строительства социальных объектов. Если в 2014 году во Всеволожском районе было построено всего три детских сада, то с 2015 по 2020 годы было сдано в эксплуатацию 70 дошкольных учреждений и 18 школ. Здесь наша главная задача – отойти от второй смены в средних учебных заведениях района и ликвидировать очередь в детсады.

– Говоря о строительстве развязок и дорог во Всеволожском районе, есть чем гордиться, – отметил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов. – Только в нынешнем году на эти цели было потрачено около трех миллиардов рублей. В 2021 году финансирование составит 2,3 млрд рублей, а в 2022 уже 2,7 миллиарда.

– Огромная наша победа, это договоренность с Министерством обороны о строительстве развязки через Новое Девяткино. Стоимость проекта около пяти миллиардов рублей, – добавил губернатор.

Ирэн Овсепян