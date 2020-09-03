Воевавшим за ленинградскую землю испанцам посвятили выставку

3 сентября страна отмечает 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. В честь этой даты в историческом парке «История – моя Россия» в Санкт-Петербурге состоится открытие выставки «Испанские интернационалисты в боях за Ленинград». Выставка сделана в мультимедийном формате и экспонируется на двух языках – русском и испанском.

В сжатии кольца блокады участвовало 12 европейских стран. Многие помнят про «Испанскую голубую дивизию», которая воевала на стороне фашистов под Новгородом, а потом – на Пулковских высотах под Ленинградом и возле Красного Села. Однако многие испанцы мужественно воевали и на стороне Советского Союза. Более 800 выходцев из Испании сражалось на разных фронтах в составе советских частей. Достаточно вспомнить героя Сталинградской битвы, сына Долорес Ибаррури – пулеметчика Рубена Ибаррури, который погиб в 1942 году.

В защите Ленинграда участвовало 150 испанцев. Сведения о них в свое время собирал участник Великой Отечественной войны, журналист, сотрудник ТАСС, Владимир Григорьевич Даев. Свою книгу «Испанские гости на родине Садко» он опубликовал в 1997 году. Прошло более 20 лет, и его коллеги из ТАСС-Северо-Запад решили продолжить эту работу. Им удалось поработать в Московских архивах, в Национальном архиве Каталонии и в архиве Испанской Коммунистической партии. В результате они выяснили, что в одной только 3-й Ленинградской стрелковой дивизии Народного ополчения воевало 70 испанских «детей войны». На сегодня известны имена 79 испанцев, которые под Ленинградом либо погибли, либо пропали без вести.

Такие цифры были озвучены 2 сентября во время онлайн-конференции, посвященной 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Конференция проходила на площадке «ТАСС-Северо-Запад».

На этой конференции также говорилось, что работа по выявлению судеб испанских «детей войны» продолжается. И если кто-то имеет сведения, то можно обращаться к организаторам мультимедийной выставки «Испанские интернационалисты в боях за Ленинград». Выставка будет работать в историческом парке «Россия – моя история» до 17 сентября. Планируется, что после выставка отправится в Испанию.

Для справки

Когда в 1936–1939 годах в Испании была гражданская война, то реакционным силам оказывали помощь итальянские и немецкие фашисты, в противовес этому Народной армии Испании стал помогать могучий СССР. К сожалению, Испанская демократическая республика была уничтожена, и к власти пришёл диктатор Франко. С 1936 года в этой стране начались гонения на коммунистов. Многие из них вынуждены были бежать в СССР вместе со своими семьями. Также страна советов приняла 2895 детей, родители которых были расстреляны. Их разместили на Украине, в Крыму и других регионах. Есть сведения, что в 1936 году детей из Испании поселили в поселке Токсово Всеволожского района.

Когда началась война, испанские дети часто приписывали себе возраст, чтобы пойти на фронт добровольцем и сражаться за свою вторую Родину. Что касается малышей (а детский дом № 10 в городе Пушкине специализировался на таких детях), то они перенесли на себе все тяготы блокады. В память об этом во время церемонии торжественного открытия выставки покажут 20-минутный фильм под названием «Сказки из бомбоубежища». Он основан на воспоминаниях о детстве бывших блокадников, которым во время войны было по 3–5 лет.

Людмила Однобокова