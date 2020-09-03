Более 200 бизнесменов пробежались по экологическим тропам Ленобласти

В Ленинградской области прошел легкоатлетический забег по экотропам 47-го региона, в котором приняли участие более 200 человек. Спортивное соревнование состоялось в преддверии бизнес-форума «Энергия возможностей».

Предприниматели и любители бега могли выбрать такие маршруты, как Гряда Вярямянселькя, Колтушские и Токсовские высоты. Один из победителей забега – Вячеслав Зуев, покоривший пятикилометровую высоту, отметил, что победить ему удалось благодаря правильному распределению сил на дистанции. Токсовскую высоту он покорил за 19 минут 25 секунд.

– Хорошая лыжная трасса, – поделился впечатлением победитель. – Конечно, бежать по ней значительно сложнее.

Отметим, что организатором мероприятия выступили комитет по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства региона.

Ирэн Овсепян