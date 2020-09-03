Более 19 тысяч человек приняли участие в акции «Ленинградское здоровье»

67 мобильных медицинских комплексов проводят постковидную диспансеризацию на территории 47-го региона. За неполный месяц в рамках акции «Ленинградское здоровье» врачи осмотрели более 19 тысяч пациентов и сделали почти 10 тысяч тестов на антитела к коронавирусу.

Напомним, что акция стартовала по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с целью компенсировать жителям региона вынужденный простой в плановой медицине. Также работа врачей помогла составить своеобразную медицинскую карту региона – благодаря осмотрам появилось понимание относительно общего здоровья населения.

Как отмечает областное правительство, примерно половина обратившихся ленинградцев оказались здоровы. Среди выявленных заболеваний порядка 40% относятся к проблемам с системой кровообращения. Около 3,5 тысячи человек признались, что об обнаруженных на осмотре проблемах они узнали впервые.