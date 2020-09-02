Знаменитые бизнес-тренеры примут участие в форуме «Энергия возможностей»

Ирина Хакамада, Ляйсан Утяшева и бизнесмен Евгений Черняк примут участие в онлайн-бизнес-форуме «Энергия возможностей». Это одна из важных инвестиционных площадок Ленинградской области, призванная оказать содействие развитию бизнеса в 47-м регионе. На деловой слет, который пройдет со 2 по 4 сентября, уже зарегистрировалось более пяти тысяч участников.

Планируется, что на площадке заключат соглашения между правительством Ленинградской области и представителями торговых сетей и банков. Параллельно будут работать площадки для дискуссий, лекций, мастер-классов, бизнес-игр. Спикеры на примерах реальных кейсов и практик расскажут о последних трендах развития и продвижения бизнеса. Участники форума узнают о том, как продвинуть товары на международном рынке, а также об антикризисных решениях ведения и восстановления бизнеса.