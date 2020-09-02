В Кудрово появились передвижные парки

Два «парка на парковке» начали свою работу возле торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Кудрово. Новые объекты городского пространства представляют собой передвижные прицепы, в которых уютно разместили растения и даже скамейки.

Пока передвижных «парков» всего два – один из них разместили на крытой парковке, а второй поставили прямо на улице возле ТЦ. Инициаторы проекта – активисты фонда «Зеленый Петербург», общественного движения «На парковке парк», «Фонда соседского благоустройства» и мастерской «Театральный портал – уверены, что такие передвижные сады гармонично впишутся в городскую среду. Прежде всего их размещение актуально для улиц, где из-за узких тротуаров негде высадить растительность. Также подобные «мини-парки» создадут особую атмосферу и на больших парковках, где в принципе нет места для зеленых насаждений.

У торгового центра «МЕГА Дыбенко «парк на колесах» задержится ненадолго – один простоит до ноября, а второй уже 3 сентября переедет на новое место в городе Кудрово.

Подготовила Светлана Завадская