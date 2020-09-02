Губернатор Санкт-Петербурга подарил Всеволожску «Цветную волну»

Сегодня, 2 сентября, во Всеволожске состоялось торжественное открытие детской площадки на улице Московской, 22. Объект получил название «Цветная волна». Площадку подарил городу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на праздновании Дня рождения Ленинградской области.

На церемонию открытия с поздравлениями приехал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко. Он отметил, что при проектировании площадки впервые в России была использована геопластика горизонтальной поверхности, что в сочетании с игровой функцией позволило создать креативное пространство с индивидуальными малыми архитектурными формами.

Архитекторы старались максимально уйти от стандартных, типовых решений. В то же время и сама площадка, и расположенное на ней оборудование совершенно безопасны для детей, а покрытие привлекает ярким графическим дизайном. Также здесь установлены современные шестигранные навесы, батут, скамья в виде сдувшегося мяча и качели. По словам Николая Бондаренко, подобной площадки пока нет не только в СПб, но и во всей России.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский от лица присутствующих и от себя лично поблагодарил губернатора СПб Александра Беглова за доставленную жителям города радость.

– Все вы знаете, что Всеволожск и в этом году, и в следующем будет являться столицей Ленинградской области, и потому область уделяет нашему городу особое внимание, – отметил глава района. – Помимо многих уже введенных в строй социальных объектов у нас в следующем году начнется строительство Ледовой арены. Мы приложим все усилия для того, чтобы наш прекрасный город становился краше и краше! Еще раз поздравляю всех с праздником, который подарил нам город на Неве!

Прозвучали фанфары, и дети стали полновластными хозяевами подаренной им сказочной площадки для отдыха, занятий спортом и самореализации.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Викторовна Канунникова, заместители главы администрации Всеволожского района и другие официальные лица.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина