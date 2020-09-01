Токсовские трамплины принимают ветеранов спорта

В Токсово прошла контрольная тренировка среди ветеранов спорта по прыжкам на лыжах с трамплина. 18 мастеров вышло на трамплин мощностью К-65. Тренировка стала частью подготовки спортсменов к зимнему чемпионату мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди ветеранов спорта, который пройдет в марте 2021 года в Нижнем Тагиле.

Спортсмены выступали в пяти возрастных группах. Среди них были представители Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Уфы. Во время соревнований все соблюдали дистанцию и не допускали нарушений санитарного режима.

В возрастной группе «40–49 лет» на трамплине К-65 житель города Всеволожска Сергей Медведев занял третье место. Напомним, что Сергей Медведев является чемпионом мира среди ветеранов 2018 года. В Токсово 29 августа он тоже отличился, завоевав две бронзовых медали. Одну из них спортсмен заработал на трамплине К-40, где в этот день выступало 15 человек. В возрастной группе «30–39 лет» второе место на этом трамплине завоевал житель деревни Новое Девяткино Юрий Лобков.

Главным судьей соревнований выступил восьмикратный чемпион мира среди ветеранов, житель поселка Токсово – Сергей Ленинский. Секретарь – многократный чемпион мира среди ветеранов, житель Санкт-Петербурга Владимир Ульянов.

Тренировочный процесс на токсовских трамплинах в самом разгаре. Что касается соревнований на Кубок олимпийского чемпиона по прыжкам на лыжах с трамплина, которые должны были проходить в августе, то в связи с ограничениями из-за коронавируса федерация решила их перенести на первые выходные октября.

Людмила Однобокова