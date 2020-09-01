Подвигу военных ветеринаров Ленинградской области посвятили сборник

В наш век трудно пожаловаться на нехватку информации – ее в избытке в интернете, и все-таки печатная книга была и остается непреходящей ценностью на все времена. Особенно книга документальная, где каждая строчка – реальный исторический факт.

Сборник «Военная ветеринарная служба Ленинградского фронта в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» был задуман к 75-летию Великой Победы, но из-за пандемии коронавируса, отсрочившей юбилейные мероприятия, вышел в свет только на днях. Книга была написана по инициативе начальника Управления ветеринарии Ленинградской области Леонида Кротова, при поддержке коллектива Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района.

Над изданием работали ветеринарный врач I категории Всеволожской СББЖ Дмитрий Аршаница, а также сотрудники Управления ветеринарии ЛО: специалист по связям с общественностью Анна Соколова и ведущий специалист Андрей Якобсонс.

Материал для сборника по крупицам собирали из разных источников: сделали запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ, изучили имеющиеся печатные публикации, использовали воспоминания людей, причастных к работе ветеринарной службы в годы войны, а также данные из семейного архива начальника ветеринарной службы Ленинградского фронта генерал-лейтенанта Ю.А. Лянды.

Сборник состоит из нескольких разделов. Из книги можно узнать, как была организована ветеринарная служба Красной Армии и Ленинградского фронта, в частности; какой вклад внесли в работу службы в военный период Ленинградский ветеринарный институт и Ленинградское военно-ветеринарное училище. В издании много уникальных архивных фотоснимков, портретов и биографических сведений о ветеринарных врачах.

Ветеринарная служба в действующей армии строилась как жесткая вертикаль. Отлаженная система оказания квалифицированной лечебной помощи позволила добиться впечатляющих результатов. Через ветеринарные лазареты в годы войны прошло больше трех с половиной миллионов раненых и больных лошадей, а вылечили и возвратили в строй больше двух миллионов из них (91% к числу лечившихся).

Благодаря работе ветеринарной службы было обеспечено устойчивое благополучие действующих частей по заразным болезням животных, проведена большая работа по эпизоотическому оздоровлению территории, освобождаемой от фашистов, по ветеринарному обслуживанию заготовок продовольственного скота. За годы войны ветеринарно-санитарной экспертизе было подвергнуто 20 млн тонн продовольствия.

О выдающейся роли ветеринаров говорит тот факт, что за мужество и работу по ветеринарному обеспечению войск в годы войны государственные награды получили 7211 офицеров ветеринарной службы.

Интересно узнать, что Ветеринарный отдела Ленинградского фронта вначале располагался во Всеволожске, на станции Мельничный Ручей, и только затем был передислоцирован в Ленинград. В годы войны на территории совхоза «Приютино», на Мельничном Ручье работали фронтовые ветеринарные лазареты, на Колтушском проспекте, дом 6 располагался фронтовой ветеринарный склад.

В годы Великой Отечественной войны продолжалась подготовка ветеринарных специалистов, которые были очень востребованы, – хирургов, эпизоотологов, терапевтов. Из запаса было призвано в армию 6507 ветврачей и 10290 ветфельдешеров. Воспоминания сотрудников ветеринарных учебных заведений Ленинграда о военном периоде работы, представленные в издании, имеют большой исторический интерес.

Издание сборника приурочено к открытию памятника военным ветеринарным специалистам в парке поселка Романовка 31 августа 2020 года. В этот день в России отмечается День ветеринара. Памятник установлен по инициативе Управления ветеринарии ЛО при поддержке коллег и партнеров. Над эскизом работали специалисты ветеринарных служб районов Ленинградской области.