Мобильный технопарк «Кванториум» приступил к работе

Всеволожский «Кванториум» организовал настоящий праздник для тех, кто хочет поближе познакомиться с современными технологиями. 31 августа во дворе Всеволожского агропромышленного техникума состоялся «Кванторианский пикник».

Мероприятие прошло очень шумно и оживленно, и собрало в одном месте не только ребят, но и их родителей. Гости смогли познакомиться с различными направлениями деятельности «Кванториума» и найти для себя то, что им придется по душе.

Руководитель «Кванториума» Софья Сычева рассказывает, что мероприятие проводится во второй раз и является своеобразным аналогом Дня знаний.

– Мы надеемся, что наш пикник станет доброй традицией. – рассказывает Софья Мартовна. – В общеобразовательных школах проходят мероприятия в честь начала учебного года, мы тоже решили не отставать и провести свое. Сегодня дети и родители смогут познакомиться с наставниками, которые ведут занятия по различным направлениям. В прошлом году у нас на постоянной основе обучалось около 300 детей в возрасте от 11 до 18 лет.

В этом учебном году центру тоже есть чем похвастаться. Сегодня, 1 сентября, по Ленинградской области начал путешествовать мобильный «Кванториум». Первой его остановкой стал Лесколовский ЦО. Здесь он будет базироваться в течение двенадцати дней. Ребята смогут бесплатно познакомиться с современными технологиями. После этого передвижной «Кванториум» отправится в Волховский район.

Пикник стал прекрасным стартом продуктивного учебного года. Здесь наградили тех, кто отличился в прошлом году и разработал интересные проекты. Кроме того, ребята получили возможность рассказать гостям о своих инициативах. В этот день собравшихся ждали увлекательные мастер-классы, квест, фотозона и возможность угоститься выпечкой и сладостями на свежем воздухе.

Екатерина Королева

Фото автора