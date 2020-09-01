В Токсово обновили детскую поликлинику

Сегодня, 1 сентября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел детское поликлиническое отделение № 4 ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница». На обновление материально-технической базы лечебного учреждения из областного бюджета выделено 6,4 млн рублей.

Поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену. К медицинскому учреждению прикреплено более пяти тысяч детей. Отделение полностью оснащено современным оборудованием для оказания медицинской помощи.

Отметим, что в детской поликлинике шесть педиатрических участков, кабинет неотложной помощи, кабинет вакцинации, процедурный кабинет, кабинет функциональной диагностики и кабинет приема врачами-специалистами (детский кардиолог, врач-невролог, врач-эндокринолог детский). Рабочие места медицинских работников автоматизированы и подключены к медицинской информационной системе «Ариадна».

Ирэн Овсепян