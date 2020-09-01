В Мурино в рамках программы «Стимул» открыли школу за 754 млн рублей

Сегодня, 1 сентября, глава Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыли школу в Мурино и провели урок Победы. Учебное заведение рассчитано на 1175 ребят.

Общая площадь современного образовательного учреждения 18,6 тысячи квадратных метров. Учебные классы оснащены необходимым оборудованием.

Например, на уроках музыки ребята, помимо традиционных инструментов, смогут учиться игре на синтезаторе и освоить работу с музыкальным центром. А на уроках биологии благодаря современному оборудованию школьники будут проводить настоящие лабораторные испытания.

Продуманные мастерские по обработке древесины, металла и ткани сделают уроки труда не только познавательными, но и интересными. Есть в учебном заведении и компьютерные классы, в том числе для начальной школы. Работать с высокими технологиями школьники смогут в кабинетах вычислительной техники и информатики.

На уроке Победы губернаторы Ленинградской области и Санкт-Петербурга рассказали о поисковой работе, которая ведется до сих пор на территории 47-го региона.

Ирэн Овсепян