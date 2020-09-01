В День знаний губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл две школы в Буграх

Сегодня, 1 сентября, на Воронцовском бульваре и аллее Ньютона в Буграх открыли новые школы. Два современных образовательных учреждения готовы принять 1900 ребят. Все они оснащены специальным оборудованием и спортивными площадками.

– Инвестиции в строительство школы на Воронцовском бульваре составили 678 млн рублей, из них 447 млн рублей – средства федерального бюджета, 208 млн рублей – средства областного бюджета, 23 млн рублей – средства местного бюджета, – проинформировал Александр Дрозденко. – Финансирование обеих школ велось в рамках государственной программы «Стимул». На строительство среднего учебного заведения на аллее Ньютона было потрачено 692,5 млн рублей.

Ирэн Овсепян