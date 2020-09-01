Во Всеволожском районе ограничат движение 3 сентября

На нескольких участках дорог Всеволожского района будет введено временное ограничение движения. Ограничение связано с подготовкой и проведением акции «Эстафета вечного огня на Дороге жизни городов воинской славы».

Движение транспорта будет ограничено на следующих участках дорог:

с 15.00 2 сентября до 18.00 3 сентября – на участке: выезд с улицы Нагорной, от пересечения с автомобильной дорогой «Санкт-Петербург – Морье» (шоссе Дорога жизни);

с 12.00 до 16.00 3 сентября – на дороге регионального значения км 39 (мемориал «Разорванное кольцо») +112 – км 39+330 шоссе Дорога жизни, км 0+000 – км 0+162 «Подъезд к деревне Коккорево»;

с 12.00 до 14.00 3 сентября на участке дороги регионального значения «Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к деревне Коккорево», на участке дороги местного значения «Ириновская дорога деревни Коккорево»;

с 14.00 до 16.00 3 сентября по полосе шоссе Дорога жизни на участке км 39 (мемориал «Разорванное кольцо»)+112 – км 39+330 в направлении от Санкт-Петербурга к Морье, при установлении реверсивного движения по полосе автомобильной дороги на том же участке в направлении от Морье в сторону Санкт-Петербурга; по участку км 0+000 – 0+162 автомобильной дороги «Подъезд к деревне Коккорево».