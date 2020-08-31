Спортсмены Ленинградской области пробежались по уникальному ландшафту Суоранды

Бесплатная тренировка по бегу для всех желающих прошла 30 августа в деревне Суоранда. Здесь собрались как опытные спортсмены, так и те, кто только начинает свое знакомство со спортом и здоровым образом жизни.

Организаторами мероприятия выступили комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, администрация Всеволожского района, а также команда «PloSport». Совместными усилиями удалось провести настоящий праздник спорта. Все началось с разминки, которая помогла разогреть мышцы и настроиться на преодоление дистанции. Затем собравшимся рассказали о правильном положении тела во время бега. И наконец участники преодолели дистанцию в 5 километров по пересеченной местности. После забега им предложили выполнить упражнения на растяжку.

Светлана Сокрушалова рассказывает, что участвует в подобном мероприятии уже во второй раз. Раньше она скептически относилась к бегу, так как сомневалась в его пользе для здоровья и опасалась негативных последствий. Однако девушка успела приобщиться к этому виду спорта за время карантина, и поняла, что лично ей он приносит позитивные эмоции. Данную дистанцию она считает достаточно сложной, ведь маршрут проходит по холмам. Но, несмотря на все трудности, собравшимся удалось справиться с дистанцией и отлично провести время на свежем воздухе.

Екатерина Королева

Фото Светланы Усик