Праздник спорта во Всеволожске: «Колобок» подарил участникам велосипеды, самокаты и ролики

29 августа во Всеволожске на стадионе агропромышленного техникума прошел детский легкоатлетический забег «Колобок». Участие в соревнованиях приняли ребята младшего школьного и дошкольного возраста.

В зависимости от возраста юные спортсмены бежали дистанции от 100 до 500 метров. В каждом забеге были определены свои шесть победителей – по три финалиста среди мальчиков и девочек. Все участники получили сладкие подарки и памятные медали, а победителей ждали призы от главы администрации Всеволожского района – велосипеды, самокаты и роликовые коньки.

Каждый год легкоатлетический пробег «Колобок» привлекает все больше участников со всего Всеволожского района. Мероприятие помогает популяризировать оздоровительный бег и стимулирует интерес к спорту с раннего возраста.

Фото пресс-службы администрации Всеволожского муниципального района