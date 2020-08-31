Из Свердлова с любовью: на берегу Невы прошел гастрофестиваль в честь 145-летия поселка

В минувшую субботу, 29 августа, в поселке им. Свердлова прошел гастрофестиваль SverdLoveFest. Свое 145-летие поселок отметил вкусной едой, ярким шоу и выступлением именитых артистов.

Весь день на берегу реки Невы было весело и шумно: проходили мастер-классы для взрослых и детей, выступали многочисленные приглашенные артисты, а фургончики с необычной и вкусной едой растянулись в длинную вереницу. Были зоны и с открытой кухней, где повара демонстрировали свое мастерство, играючи орудуя кухонным инвентарем.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский сердечно поздравил жителей поселка с юбилеем.

– Сегодня мы отмечаем не только важную дату в истории поселения, но и стоим на рубеже больших перемен, – отметил Андрей Низовский. – Мы наблюдаем за реализацией масштабных проектов, которые кардинально изменят облик поселка и сделает жизнь в нем комфортнее.

Глава района напомнил, что в скором времени в поселке будут построены учреждения районного, если не областного значения. А именно физкультурно-оздоровительный комплекс и ледовая арена. Для местных жителей планируется строительство фельдшерско-акушерского пункта и детского сада на 220 мест. И это не считая проектов по благоустройству территорий и ремонту уже существующих зданий.

К вечеру праздник только набирал обороты. Амбициозные едоки успели опробовать свои силы в конкурсе поедания хот-догов, мастера экстрим-спорта демонстрировали невероятные трюки, а со сцены выступали хедлайнеры фестиваля группы «Отпетые мошенники» и «Hi-Fi». Закончилось все красочным салютом.

Фото Светланы Усик