Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетит Всеволожский район

В понедельник, 31 августа, в рамках рабочей поездки глава 47-го региона посетит Всеволожский район. На повестке дня – осмотр благоустройства парка в Романовке и открытие памятника военным ветеринарам.

Также Александр Дрозденко планирует посетить село Павлово, которое находится недалеко от Колтушей. Там губернатор оценит заключительный этап реновации дошкольного отделения МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. ак. И.П. Павлова». Поучаствует глава региона и в открытии детского сада № 3 в поселке Янино-1, который открылся этим летом по программе «Соцобъекты в обмен на налоги».