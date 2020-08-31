В Сырном проезде в Янино построили детский сад-леголяндию

Сегодня, 31 августа, в ходе рабочего визита губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил дошкольное учреждение в Янино-1, рассчитанное на 176 детей. Объект построен в рамках программы «Соцобъекты в обмен на налоги». Стоимость выкупленного у застройщика здания составила 119 миллионов рублей.

– Все группы полностью оборудованы необходимым оборудованием, – говорит директор Янинского центра образования Анатолий Зюзин. – Но самая главная наша идея – это легогородок. При закупке оснащения мы обращали внимание на последние и современные ноу-хау.

Новый детский сад рассчитан на 6 групп. В трехэтажном здании общей площадью 2625 квадратных метров предусмотрены группы для детей разного возраста, в каждой — свои раздевалка, туалет, спальня, групповая и буфетная зоны. В совмещенном зале для спортивных и музыкальных занятий есть все необходимое оборудование для проведения ежедневных занятий и праздничных мероприятий. Помимо этого, в детском саду оборудованы кухня, прачечная и медицинский кабинет.

– Хороший детский сад, – отметил Александр Дрозденко. – Приятно, когда появляются такие островки счастья. Когда собирался на праздник, не представлял, что за детский сад-леголяндия. И только увидев все воочию, можно оценить новую и интересную концепцию. Думаю, что такой подход позволит детям развиваться и доставит радость не одной сотне ребят.

Ирэн Овсепян