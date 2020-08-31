В Романовке открылся памятник военным ветеринарам

Сегодня, 31 августа, в центральном парке поселка Романовка состоялось торжественное открытие памятника в честь подвига военных ветеринаров. Этим событием в Ленинградской области продолжилась череда мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы.

Дата была выбрана не случайно: 31 августа в России отмечается День ветеринара, и отныне ежегодно в этот день здесь будут возлагать цветы ветеринарным врачам, фельдшерам и санитарам, которые внесли свой вклад в дело победы над фашистскими захватчиками.

На праздничное мероприятие собралось множество гостей. В Романовку приехали представители Министерства сельского хозяйства, Центрального архива Минобороны, предоставившего бесценные документы о работе ветеринарной службы в годы войны, руководители образовательных учреждений, сотрудники ветеринарных служб из различных районов Ленинградской области, ветераны и др. Правительство области представляла делегация во главе с губернатором. От Государственной Думы РФ на мероприятии присутствовала Светлана Журова.

На торжественном митинге перед собравшимися выступили: глава региона Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания области Сергей Бебенин, глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев.

Открытие памятника стало ярким, запоминающимся событием. Перед началом выступлений звучали хорошо знакомые военные песни, у импровизированной сцены стоял военный грузовик, были использованы элементы реконструкции: двух белых лошадей держали под узцы «военные ветеринары».

Право открытия памятника было предоставлено губернатору Ленинградкой области. Александр Дрозденко сбросил белую ткань со стелы – и памятник начал отсчет своей истории. Церемонию освящения провел настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни протоиерей Роман Гуцу.

Под звуки военного оркестра официальные лица возложили к памятнику венок и живые цветы. Пронзительную ноту в торжество внес солист Мариинского театра, народный артист Российской Федерации Василий Герелло, исполнивший песню «Ты же выжил, солдат».

В этот день нельзя было обойтись без воспоминаний. О генерал-лейтенанте Юлии Авраамовиче Лянда, который всю войну работал начальником ветеринарной службы Ленинградского фронта, тепло рассказал его внук Александр Лянда. В завершение митинга цветы к памятнику возложили гости торжества.

Соб. инф.

Фото пресс-службы администрации Всеволожского муниципального района

